نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس جامعة الأزهر يهنيء السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما قدم تهنئة لطلاب وطالبات فريق إيناكتس جامعة الأزهر؛ لحصولهم على المركز الأول عالميًّا في مجال ريادة الأعمال، وضرب مثلٍ لعبقرية طلاب الأزهر.

وحث رئيس الجامعة الكليات التي لم تتقدم للجودة على العمل على سرعة الإنجاز والتقدم؛ لأن الحصول على الجودة شيءٌ مهمٌّ، ومن صميم ما حث عليه الإسلام، كما تقدم بالشكر للكليات التي حصلت على التميز الحكومي وخاصة كليات: العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية العلوم بنات، إضافة إلى كلية الصيدلة بنات، كما حث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الاشتراك في مشروع خمسة آلاف أزهري، الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للسادة العمداء، الذين انتهت مدة خدمتهم من مختلف كليات الجامعة، وتم تكريمهم على هامش انعقاد المجلس ومنحهم درع جامعة الأزهر، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق؛ لاختياره مستشارًا لبيت الزكاة والصدقات المصري للشئون الطبية والعلاجية.

ووجه المجلس الشكر للدكتورة نادية الصاوي، المشرفة على فصول التربية الرياضية للبنات؛ على ما قدمته من جهد في إعداد اللائحة والإشراف على فصول التربية الرياضية بنات.

Advertisements

وصدق المجلس على عدد من القرارات التي تتعلق بالعملية التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت:

ترقية (17) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية (27) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وصدق المجلس على

تعيين (51) من الهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في درجة مدرس.

كما قام المجلس بالنظر في تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي لشغل وظيفة مدرس لعدد (26) من أعضاء الهيئة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وكذلك النظر في الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة فحص النتاج العلمي لعدد (9) من المدرسين والأساتذة المساعدين.

ووافق المجلس على النظر في توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين شرطًا أساسًا للحصول على شهادة التخرج، وذلك بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعي 20202021م.

والنظر في تعديل أحكام اللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها؛ لتتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج (الهجين)، واحتساب الحضور عن بعد ضمن 75٪.