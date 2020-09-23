مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم مجلس جامعة الأزهر، اليوم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





كما قدم فضيلته - وفقا لبيان صحفى- التهنئة لطلاب وطالبات فريق إيناكتس جامعة الأزهر، لحصولهم على المركز الأول عالميًّا فى مجال ريادة الأعمال، وضرب مثلٍ لعبقرية طلاب الأزهر.

هذا وقد حث رئيس الجامعة الكليات التى لم تتقدم للجودة على العمل على سرعة الإنجاز والتقدم، لأن الحصول على الجودة شيءٌ مهمٌّ، ومن صميم ما حث عليه الإسلام، كما تقدم بالشكر للكليات التى حصلت على التميز الحكومى وخاصة كليات: العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية العلوم بنات، إضافة إلى كلية الصيدلة بنات، كما حث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الاشتراك فى مشروع خمسة آلاف أزهرة، الذى تقيمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للعمداء، الذين انتهت مدة خدمتهم من مختلف كليات الجامعة، وتم تكريمهم على هامش انعقاد المجلس ومنحهم درع جامعة الأزهر، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، لاختياره مستشارًا لبيت الزكاة والصدقات المصرى للشئون الطبية والعلاجية.

وصدق المجلس على عدد من القرارات التى تتعلق بالعملية التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت:

ترقية 17 من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية 27 من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وصدق المجلس على تعيين 51 من الهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم فى درجة مدرس.

Advertisements

كما قام المجلس بالنظر فى تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمى لشغل وظيفة مدرس لـ26 من أعضاء الهيئة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وكذلك النظر فى الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة فحص النتاج العلمى لـ9 من المدرسين والأساتذة المساعدين.

ووافق المجلس على النظر فى توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين شرطًا أساسًا للحصول على شهادة التخرج، وذلك بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعى 2020/2021م.

والنظر فى تعديل أحكام اللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها، لتتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج (الهجين)، واحتساب الحضور عن بعد ضمن 75٪.