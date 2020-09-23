إنفوجراف .. نصائح قانونية لشراء شقة تجنبا للإزالة

ويقدم "دوت الخليج" خلال الإنفوجراف التالى بعض النصائح القانونية المهمة وجب على كل من يريد شراء شقة أن يتبعها، حتى لا يتعرض لتطبيق قرار الإزالة للعقار.

ويعد شراء الوحدات السكنية والعقارات قرارا مصيريا كونه استثمار مربح بطريقة كبيرة.

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