وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن

يتوجه وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة فى اجتماع بين وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.





وقالت الخارجية، فى بيان، على الصفحة الرسمية بـ"فيسبوك": "سوف يُركز الاجتماع الوزارى الرباعى على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام فى الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. أضافت: "كما سيُجرى شكرى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية، بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلاً عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة".

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