الارشيف / أخبار مصرية

طريقة استخراج توكيل عام رسمي من سفارة مصر بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قالت صفحة سفارة مصر بالرياض إنه يمكن للمواطنين المصريين المقيمين بالسعودية الحضور لمقر السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة لاستخراج توكيل بكافة أنواعه سواء عام رسمي أو خاص أو توكيل لعقد القران عن طريق الحضور شخصيا لمقر السفارة.

وأكدت الصفحة أنه لابد للمواطن المصري إحضار أصل إثبات الشخصية ساري الصلاحية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو الإقامة، كما يشترط مل ء نماذج التوكيلات الموجودة على صفحة الموقع مع عد التوقيع عليها إلا أمام الموظف المختص في السفارة.

وتعد الجالية المصرية بالسعودية هي الأكبر في الدول العربية وكذلك الأولى بين الجنسيات العربية الأخرى. وتسهيلا على المواطنين تقوم السفارة باستخراج بعض المستندات المصرية خاصة بعد انتشار فيروس .  

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طريقة استخراج توكيل عام رسمي من سفارة مصر بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا