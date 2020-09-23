طريقة استخراج توكيل عام رسمي من سفارة مصر بالرياض

وأكدت الصفحة أنه لابد للمواطن المصري إحضار أصل إثبات الشخصية ساري الصلاحية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو الإقامة، كما يشترط مل ء نماذج التوكيلات الموجودة على صفحة الموقع مع عد التوقيع عليها إلا أمام الموظف المختص في السفارة.
وتعد الجالية المصرية بالسعودية هي الأكبر في الدول العربية وكذلك الأولى بين الجنسيات العربية الأخرى. وتسهيلا على المواطنين تقوم السفارة باستخراج بعض المستندات المصرية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.
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