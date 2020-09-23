الحكومة: تنفيذ عدة مشروعات تشمل تطوير 3 مستشفيات مركزية و43 وحدة صحية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا.

وقال المحافظ انه فيما يتعلق ببرنامج تحسين البيئة،أنه يشهد شراء وتوريد مكابس نظافة ولوادر لإدارة المُخلفات الصلبة، وتشجير عدد من الشوارع بمدينة أبو تشت، واستكمال تغطية العديد من الترع، بقرى الصماصمة، والطبايخة، والمعوجة، والروكة، والحجيرات، والجمالية، وتوسيع كوبريين بالصالحية والكروين.

كما يشمل برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية، تنفيذ سوق تجاري بأبو شوشة، وآخر بالقارة بمركز أبوتشت، واستكمال مجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالطود، إلى جانب إنشاء مجزر نصف آلي بمدينة فرشوط، وآخر بمدينة الوقف، واستكمال مدينة حرفية لنقل الورش من مدينة دشنا، بالإضافة إلى إنشاء شادر وأسواق تجارية، وإنشاء منطقة حرفية بالترامسة، وسوق حضاري بمدينة قوص.

أما برنامج الطرق والنقل والمواصلات، فبحسب المحافظ، فإنها تشهد رصف طريق جزيرة الدوم بمركز أبو تشت بطول 1.5 كم، ورصف طرق داخل مدينة أبو تشت، واستكمال رصف الطريق الصحراوي من بنك القرية، بطول 3 كم، وشارع الجمهورية بمركز فرشوط، بطول 700 م، وإعادة رصف طريق نجع الشيخ الشرقاوي بطول 1 كم، وإنشاء كوبري مشاة يربط نجع خيرية الغربي بالشرقي، وكذا إستكمال إنارة العديد من الطرق، وتركيب أعمدة إنارة جهد منخفض بمختلف القرى، وتركيب كشك كهرباء قدرة 100 كيلو وات، لاستكمال إنارة طريق نجع صفر حتى الطريق الصحراوي الغربي، وتدعيم شبكة الكهرباء والطاقة بقرية الشعانية، وتوسعة ورفع كفاءة طريق من نجع خلف / حتى كوم البيجا بداية من كوم السيد حتى كوم البيجا بطول 3 كم، وتطوير مواقف السيارات بمركز دشنا، وإنشاء موقف سيارات بمدينة الوقف الجديدة، ورصف طريق مدخل أبنود بطول 2.5 كم.

ويشهد برنامج تدعيم الخدمات المحلية والإجتماعية، توفير معدات ومهمات إطفاء، ووحدات إنقاذ بري ونهري، لتدعيم الوحدات، مع استكمال تهذيب خط نهر النيل بقسم الإنقاذ النهري الجديد، واستكمال مبنى وحدة إطفاء الحريق بمدينة فرشوط، وتنفيذ عدد من التدخلات لدعم الأنشطة الصحية لمواجهة كورونا، واستكمال مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، واستكمال مبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي.

كما استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المشروعات في قطاع التعليم العام، لافتًا إلى أنه يشهدُ تنفيذ 222 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 888.5 مليون جنيه، تتضمن إنشاء 39 مدرسة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة 183 مدرسة قائمة، إلى جانب جهود إدخال منظومة التعليم الجديدة، ومنها توزيع التابلت على الطلاب والمعلمين، وإنشاء مدارس مميزة وهي مدرسة المتفوقين (STWM)، والمدرسة المصرية اليابانية، إلى جانب تنفيذ برامج لمحو الأمية.

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وحول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة، أكد المحافظ أنه تم تنفيذ عدة مشروعات تشمل تطوير 3 مستشفيات مركزية، و43 وحدة صحية، وإنشاء المعمل المشترك، بتكلفة حوالي 1.3 مليار جنيه، وعلى رأس المشروعات المُنفذة : تطوير مستشفى قنا العام، بما يشمل قسم قسطرة القلب، ووحدة الرنين المغناطيسي، وقسم الرعاية المركزة، وكذلك تخصيص مساحة إضافية من جانب المحافظة لمركز أورام قنا، لتصل مساحة المركز الإجمالية إلى 6 آلاف م2 للتوسع في تقديم خدماته، وكذلك تطوير مستشفى قفط التعليمي، ويشمل ذلك غرفة عمليات للعيون، وحضانات للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء "المعمل المشترك" الذي يقوم بالتحاليل الخاصة بالمياه والغذاء وغيرها من الملوثات، فضلًا عن رفع كفاءة وتطوير وإنشاء 43 وحدة صحية في مختلف أنحاء قنا، واستكمال تنفيذ مُبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي.

ولفت المحافظ إلى أن قطاع الصحة يشهد استكمال مشروعات أخرى لتدعيم المنظومة الصحية، وتضم تطوير كل من مُستشفى نجع حمادي العام، ومستشفى أبو تشت العام، ومستشفى دشنا، ورفع كفاءة وتطوير وإنشاء وحدات صحية أخرى منها المركز الطبي بنجع حمادي، ووحدة أبو مناع بحري.

وتطرق محافظ قنا إلى الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الإسكان، لافتًا إلى أن الخطة تشهد إنشاء 608 عمارات، بإجمالي 16390 وحدة سكنية، بتكلفة 3.8 مليار جنيه، مفصلًا بأن مشروعات الإسكان المنفذة تتضمن 6816 وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي، و 5204 وحدات سكنية بمدينة قنا الجديدة، و 260 وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات أخرى تستكمل تشمل إنشاء 864 وحدة سكنية أخرى بمدينة قنا الجديدة، و 3264 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا، في مشروع ضخم يتضمن تنفيذ محطة لمياه الشرب، وشبكات للمياه والصرف الصحي والري، وشبكة طرق بالمدينة.

كما تم انجاز العديد من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة، حيث تم انشاء : 6 مدارس، و6 حضانات، و3 وحدات صحية، ومركز إسعاف، و6 أسواق تجارية، و3 ملاعب كرة قدم، بالإضافة إلى 8 منشآت خدمية أخرى، كما تم انهاء العديد من مشروعات البنية التحتية من الطرق، والصرف الصحى، ومياه الشرب والكهرباء.

وقال المحافظ : يشهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إنشاء محطات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 6.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه فيما يخص مشروعات مياه الشُرب، فقد تم تنفيذ 58 محطة مياه شرب، في قنا الجديدة طاقة 270 ل/ث، وأبو تشت طاقة 600 ل/ث، ودشنا طاقة من 400 إلى 800 ل/ث، ونجع حمادي وغيرها، كما يتمُ استكمال تنفيذ 37 محطة، وشبكات مياه منها : تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادي، ومحطة مياه الرحمانية، ومحطة مياه نقادة، ومحطة مياه نقالي الشاورية، ومحطة مياه غرب النيل. أما فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، فقد شهدت المحافظة تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي، منها توسعات صرف صحي قنا بطاقة 55 ألف م3/يوم، ودشنا بطاقة 12 ألف م3/يوم، وفرشوط بطاقة 30 ألف م3/يوم، ونقادة بطاقة 16 ألف م3/يوم، وقفط بطاقة 15 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال تنفيذ 26 مشروعًا للصرف الصحي، منها التوسع الثاني لمحطة صرف صحي قنا، ومشروع صرف صحي المراشدة المتكامل، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي قوص، وصرف صحي نجع الشيخ علي.