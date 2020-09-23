الحكومة: تنفيذ 137 مشروعًا للري بقنا بتكلفة إجمالية 505 ملايين جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا.

وتطرق مُحافظ قنا إلى موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الطرق والنقل، والذي يشهد إنشاء وإزدواج وتقوية طرق بطول 260 كم، وإنشاء 5 كباري، ورصف طرق داخلية بطول 572 كم، وتطوير 4 محطات سكة حديد، وتطوير مزلقانات، بتكلفة 3.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ إزدواج طريق قنا / سفاجا، بطول 120 كم، وتقوية وإعادة رصف طريق قنا ، سفاجا، بطول 120 كم، وإنشاء كوبري قوص العلوي أعلى السكة الحديد، وكوبري نجع حمادي، كما يتم استكمال مشروعات تنفيذ ازدواج وتطوير القطاع الأول من طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي، وجار تنفيذ محور الشهيد الرائد باسم فكري بطول 19 كم، ويضم 15 كوبري، و 15 نفقًا، بتكفة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير 4 محطات سكة حديد، وتطوير مسافات بين المحطات بطول 59 كم، وتطوير مزلقانات بتكلفة 346 مليون جنيه.

وحول الموقف التنفيذي للمشروعات في قطاع الكهرباء، فقد أشار المحافظ إلى أنها تشهد توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية، والمناطق الصناعية والوحدات الصحية، وتدعيم الشبكات، وتنفيذ محطات محولات لتقوية الشبكة الموحدة وإنشاء لوحات توزيع، بتكلفة إجمالي 2.8 مليار جنيه، وتشمل المحطات المنفذة محطة محولات كهرباء قفط، ومحطة محولات شمال قنا الجديدة، ومركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، بينما تتضمن المشروعات الجارية محطة محولات نجع حمادي ومحطة محولات شرق قنا، سعة كل منهما 1500 ميجا فولت أمبير، ومحطة محولات قنا الجديدة سعة 80 ميجا فولت أمبير.

وحول الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الغاز الطبيعى، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ عدد 133055 وصلة لعـدد 5 مراكز، بتكلفة إجمالية 390 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد المنازل المستهدف توصيل الغاز لها ( 213912) ألف منزل على مستوى المحافظة، منها 92646 ألف منزل بمدينة قنا، و 30581 بمدينة نجع حمادى، و 35441 بمدينة قوص، و 13661 بمدينة دشنا، و 15532 بمدينة قفط، و 14990 بمدينة نقادة، و6000 بمدينة فرشوط، و5061 بمدينة أبوتشت، وقد بلغ عدد العملاء المحولين بالغاز الطبيعي 133055 عميلًا.

وتطرق محافظ قنا إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الموارد المائية والري، لافتأً إلى أنه هذا القطاع يشهد تنفيذ 137 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 505 ملايين جنيه، تشمل إنشاء وإحلال وتجديد كباري، وتنفيذ شبكات للصرف المُغطى، وإنشاء سدود توجيه وبحيرات صناعية، بحجازة، ومركز قوص، والهيشة، ونجع حمادي، فضلًا عن تغطية وتكسية ترع، بجزيرة دندرة، وقنا، وفرع حامد، كما يتم استكمال إنشاء سدود توجيه وبحيرات صناعية، بقرية العمرة، والكرنك، بمركز أبو تشت، وقرية البطحة، بمركز نجع حمادي. وشهد الاجتماع استعراض موقف تأهيل الترع ومخرات السيول لتحقيق الجاهزية قبل موسم الأمطار.