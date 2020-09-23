على غرار "الأسمرات"..رئيس الوزراء: سرعة توفير الأراضي لتنفيذ مشروع سكني حضاري بقنا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع محافظ قنا بسرعة توفير الأراضي الجاهزة لتنفيذ مشروع سكني حضاري، على غرار "الأسمرات" في عاصمة المحافظة، وكذا تطوير مدينة قنا، وطرح مشروع يخدم أكبر حجم من السكان، ويوفر فرص عمل لهم، مثل مشروعات استصلاح الأراضي، وكذا المشروعات الصناعية.

كما وجه رئيس الوزراء بالإهتمام بمطالب تطوير المستشفيات بالمحافظة، لرفع مستوى الخدمة الصحية، كأولوية هامة للدولة، كما وافق على تنفيذ التصورات الخاصة التي طرحها المحافظ، بالتصرف في بعض الأراضي على الفور، واستثمار العائد في مشروعات توصيل الصرف الصحي لبقية القرى في سائر أنحاء قنا.

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وعرض محافظ قنا خلال الاجتماع تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي مبلغ 1.7 مليار جنيه، يتم انفاقها على برامج التنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والطرق والنقل والمواصلات، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.

واستعرض المحافظ على نحو تفصيلي الموقف التنفيذي للمشروعات في القطاعات المختلفة على أرض قنا، لافتًا إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يشهد تنفيذ العديد من الأعمال لتحسين الخدمات للمواطنين، وتيسير حياتهم، من بينها توصيل الصرف الصحي بمدينة أبو تشت، وعمل شبكات الصرف الصحي بقرى الشقيفي والحسينات، بالإضافة إلى استكمال تطوير كورنيش النيل بمركز نجع حمادي، وتجميل ودهان مداخل مدينة دشنا، وعمل شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بقرى العزايزة والصعايدة وشرق السكة، بطول حوالي 14 كم، وتركيب بلدورات على طريق معبد دندرة، وعمل بوابتين لمدخل مدينة قنا من الناحية البحرية، وإحلال وتجديد شبكات مياه بمنطقة المعنى بطول 1 كم، وتطوير كورنيش النيل بكل من مدينتي قوص، ونقادة.