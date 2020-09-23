نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 690 شاباً.. وإستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 690 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 2515 شاباً ، كما تم توفير 1278 فرصة عمل.



وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 877 ترخيص مزاولة حرفة ، ومثلهم شهادات قياس مستوى المهارة على 90 مهنة مختلفة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 18 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 26 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص.



وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي ، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2029 منشأة ( دوري - حملات)، وتلقي 30 شكوي تم بحث 29 شكاوي منها ، و شكوي واحدة، ما زالت تحت البحث، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 745 منشأة وإعادة التفتيش على 602 منشأة أخرى.

وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 736 منشأة لإزالة المخالفات، كما تم تلقى 296 شكوي تم استيفاء 40 شكوي منها ، وتحرير 37 محضراً ، و 192 شكوى منها ما زالت تحت البحث.