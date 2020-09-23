نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرياضة" تستطلع آراء الشباب ومقترحاتهم حول برامجها في المقال التالي
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت في ديسمبر 2018 منظومة الربط الالكترونى والتي من خلالها تم ربط البرامج والأنشطة بالفئات المستهدفة، حيث تم تدريب 4330 مسئول بمراكز الشباب والمديريات والإدارات المركزية على استكمال المنظومة الالكترونية لادخال البيانات الخاصة بالبرامج والأنشطة والاعلان عنها قبل التنفيذ والتوثيق أثناء وبعد التنفيذ في إطار التحول الرقمي لمشروعات الوزارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالدراسات الميدانية وتحليل اللقاءات الشبابية، والمبادرات والمشروعات المنفذة وقياس ردود الأفعال حولها، وتلقى رغبات الشباب في مدى جدوى البرامج والأنشطة ورؤيتهم في التطوير.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، ضرورة الحرص على متابعة وتقييم أداء الهيئات الشبابية؛ لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للفئات المستهدفة، تأكيدًا على سعي الوزارة نحو حوكمة العمل بها.
ويمكن للشباب استخدام الرابط التالي للدخول الى منظومة استطلاع الرأي والمقترحات.
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