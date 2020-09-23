نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنشآت السياحية تدعو أعضائها بالتقدم للحصول على إعانات صندوق الطوارئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل فى الحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والمقر من قبل الدولة لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لإستحقاق الإعانات وفقاً للإشتراطات الصندوق.

وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن التحركات التى بذلها الاتحاد الغرف السياحية ممثلة فى مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، نجحت فى إقناع المسئولين عن صندوق الطوارئ بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التى تؤكد إستحقاقها لهذه الإعانات من الصندوق ، خاصة وأن الإتحاد والغرف السياحية الخمسة قد تلقت شكاوى من عدد غير قليل من أعضائها بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم فى الوقت المحدد ، وأن عددأً كبيراً منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحى .

وأضاف عادل المصري، أن الإستجابة الرائعة من المسئولين بصندوق الطوارئ وتقديرهم للظروف السيئة التى تمر بها السياحة منذ شهر مارس وحتى الآن كانت وراء الموافقة بإعادة فتح الباب أمام المنشآت المتخلفة عن التقدم بمستنداتها لصرف الاعانات والتي جاءت في إطار التنسيق والتعاون والتفاهم والتناغم بين الإتحاد والغرف الخمسة التابعة ، وبين صندوق الطوارئ.

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على كافة المنشآت السياحية بمختلفى أنشطتها بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة وتقديمها إلى الغرف التابعة لها قبل الموعد المحدد لتلقى هذه الطلبات وهو الإثنين المقبل الموافق 28 سبتمبر الجارى ، والذى يُعد أخر موعد وفرصة للحصول على الإعانات المستحقة للمنشآت السياحية .

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وكشف عادل المصري، عن أن الصندوق سمح للمنشآت السياحية بمختلف أنشطتها التى تقدمت للحصول على قروض فى إطار مبادرتى وزارة المالية ، والبنك المركزى ، ولم تحصل على القرض حتى تاريخ تقديم الطلب ، وفقاً لإقرار يتم تقديمه ضمن المستندات المقدمة للحصول على الإعانات من صندوق الطوارئ.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت و المطاعم السياحية ، أن المستندات التى طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب علي ورق المنشآة وموقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشآة للإتحاد متضمناً الأرقام التأمينية للمنشآةعلي سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة االأولى من الإعانة.

وكذلك تقديم المنشآة لطلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم إستفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع إعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المتشآة والإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأشار المصري، إلى أن الإتحاد المصرى للغرف السياحية سيقوم بإستلام طلبات صرف الدفعة الأولى من المنشآت وإستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشآة والمتضمن إقرار الإتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشآة للإتحاد للإستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقاً لسجلات الإتحاد ومراجعتها وإعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق،وأن يتم إستيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت Excel Sheet.