تمويل أمريكى للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم علاج السرطان فى مصر

خصصت الإدارة القومية للأمن النووى، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (NNSA)، مليون دولار أمريكى لتمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لمساعدة مصر على تطوير العلاج الإشعاعى لمرضى السرطان من خلال توفير المعجل الخطى الطبى أوِ LINAC.





ويعد التمويل البالغ مليون دولار جزءا من جهد أكبر من جانب الولايات المتحدة، لتحسين حياة الناس فى العديد من البلدان حول العالم، من خلال تمويل المشاريع التى تعزز الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما يساعد برنامج التعاون التقنى للوكالة الدولية مصر، على تحسين أنظمة إدارة الجودة فى علاج الأورام بالإشعاع وتوفير الخدمات السريرية، عن طريق إزالة واستبدال الجهاز القائم على المصدر المشع بأجهزة المعجل الخطى الطبى التى تستخدم الكهرباء بدلاً من المصدر المشع، لتوليد حزمة عالية الطاقة من الأشعة السينية أو الإلكترونات، التى يمكن استخدامها فى علاج السرطان.

ويستجيب مكتب الأمن الإشعاعى التابع للإدارة القومية للأمن النووى، لطلباِت المساعدة من الشركاء المحليين والدوليين فى أكثر من 80 دولة للدعم الأمنى للمصادر المشعة عالية النشاط، وتعزيز اعتماد وتطوير تقنيات بديلة، مثل أجهزة المعجل الخطى الطبى لتقليل الاعتماد العام على المصادر المشعة.

ويعتبر هذا المثال هو الأحدث فى سلسلة طويلة من مشاريع علاج السرطان المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، والعديد من تلك المشروعات تمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تعمل على تحسين صحة المصريين ، خاصة فى هذا الوقت الصعب من وباء كورونا.