جمال بيومى لـ دوت الخليج : خطاب الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة يٌدرس

أكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من مبادئ الدبلوماسية أن يكون خطاب الدولة فى مؤتمر دولى مثل الأمم المتحدة شاملًا لكل شئ، وهذا ما حدث بالفعل فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعا : خطاب الرئيس يٌدرس لأنه ذكر بالتفصيل كل ما يشغل مصر، سواء داخليا أو خارجيا.





وأضاف بيومى، فى تصريحات خاصة لمبتدا : اللافت للنظر دقة الوصف لكل من يأوى الإرهاب ويعكر صفو الأمن فى الشرق الأوسط، وشرق المتوسط، فى إشارة إلى أن مصر لن تتراجع أبدا عن الدفاع عن أمنها القومى والإقليمى. وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق : حديث الرئيس عن الإصلاح الداخلى، وإشادته بتحمل الشعب المصرى هذه الضغوط، وإشارته إلى أن الدولى المصرية ستخرج من الأزمة الدولية الحالية لكورونا بشكل إيجابى نهنئ به نفسنا لأن هذه الإنجازات تذكر أمام العالم.

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