حجاج : استقبال السيسى لعقيلة صالح وحفتر خير دليل على أن أقواله تترجم لأفعال

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، إن من أهم النقاط التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه أمام الأمم المتحدة، الإنجازات الداخلية كالمشروعات القومية الكبرى فى مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.





وأضاف حجاج فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: ركز الرئيس على أولوية الرعاية الصحية، وأنه لولا دعم الشعب المصرى وتحمله لكان من الصعب اجتياز المراحل الصعبة جراء جائحة كورونا. وتابع: كما تحدث الرئيس أيضا عن دعم القضية الفلسطينية وضرورة وجود حلول سريعة، وحق الفلسطينيين فى إنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن ضم الأراضى، لكى يعم السلام على المنطقة. وأشار إلى أنه من أهم النقاط التى تطرق إليها الرئيس السيسى فى الخطاب، تداعيات الأزمة فى ليبيا وتمسك مصر بمسار التسوية السياسية واستمرار مصر فى الدفاع عن أمنها القومى. Advertisements وأكد حجاج، أن خير دليل على أن أقوال الرئيس تترجم إلى أفعال استقباله اليوم لعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بالاتحادية، استمرارا للجهود المصرية لحل الأزمة الليبية ودعم شعبها ضد الإرهاب.

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