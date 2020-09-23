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هيئة البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات وسط إجراءات احترازية مشددة

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صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن هيئة البريد تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والمرتبات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بانتظام وسط إجراءات إحترازية مشددة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس وبدون ازدحام أو تكدس داخل المكاتب وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.

وأوضح "فاروق" أن استمارات تحويل بطاقات المعاشات الي بطاقة ميزة المعاشات الجديدة متاحة ومتوفرة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية ، مشيرًا الي ان المستندات المطلوبة للتحويل هي صورة للبطاقة الشخصية "تكون سارية" وصورة لبطاقة فيزا المعاشات واستيفاء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانًا من مكاتب البريد.

وأكد على استمرار رفع جودة اداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحسين بيئة العمل ليصبح البريد المصري هو النافذة الرئيسية لأداء منظومة مصر الرقمية.

وناشدت الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين من اصحاب المعاشات الراغبين لتحويل بطاقة المعاش الي بطاقة ميزة المعاشات الجديدة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن ، حيث أن اجراءات التحويل ممتدة ولن يتم وقف المعاشات لأصحاب المعاشات نهائيًا وكل ما يقال مجرد شائعات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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