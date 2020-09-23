نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي
وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة تصل الي 70 % لتعود لتصل الي معدلاتها الطبيعية، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.
وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.
وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة بينما مائل للحرارة علي شمال الصعيد.
وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة برياح مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد، كما تكون الرياح نشيطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي
وعن درجات الحرارة غدًا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.