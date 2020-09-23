انت الان تتابع تفاصيل خبر حجز وحدات الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل | رابط التسجيل الالكتروني وكراسة الشروط كاملة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الاسكان عن حجز وحدات الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل والتي تتمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في عدة مناطق بمحافظات الجمهورية، وبسبب الاقبال على حجز الوحدات فقد قررت الوزارة مد فترة التقديم على الوحدات وذلك حتى موعد 8 من أكتوبر المقبل، ومن خلال مقالنا عبر موقعنا “مصر فايف” سنعرض لكم متابعينا الكرام تفاصيل حجز الوحدات السكنية وننشر لكم كراسة الشروط وجميع الاشتراطات التي يجب توفرها في المتقدم للحجز.

حجز وحدات الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل في 4 محافظات

وقد تقرر اتاحة حجز الوحدات السكنية في الاسكان الاجتماعي في المناطق التالية:

مدينة بدر بمحافظة القاهرة. مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد. مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط

وقد قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أمس الثلاثاء 22 سبتمبر بالاعلان في خبر عاجل عن مد فترة حجز وحدات الاسكان الاجتماعي وسداد مقدم الحجز للجدية، وكذلك تسجيل البيانات وسحب كراسة الشروط وذلك في موعدٍ أقصاه الخميس 8 أكتوبر المقبل 2020، والتي تم تخصيصها للمواطنين من متوسطي الدخل، يأتي مد فترة تسجيل حجز الوحدات والتي كان مقررا أن يتم اغلاق التسجيل يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، حتى تتاح أكبر فرصة للمواطنين أن يقوموا بحجز الوحدات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، ويتم طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد.

رابط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي على الموقع الالكتروني

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن على المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية فعليه أن يسدد مقدم الحجز 50 ألف جنيه وذلك لضمان الجدية ويسدد مصروفات التسجيل، ويقوم بتسجيل بيانات الحجز، أيضا يجب عليه رفع استمارة الحجز والإقرار والمرفقان بكراسة الشروط، وذلك على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط التالي من هنا حتى موعد 8 من أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الوحدات بعد 36 شهر من انتهاء الحجز.

شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

يشترط أن يكون المتقدم شخصا وليس شركة. أن يكون مصري الجنسية . لا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان. أن يكون من متوسطي الدخل حيث لا يزيد صافي دخله السنوي عن 600 ألف جنيه، وذلك بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا للمتزوج، و480 ألف للأعزب، وذلك بما يعادل 40 ألف شهريا. لا يحق أن تتقدم الأسرة لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد. ألا يكون سبق للمتقدم أو أحد من أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض تابعة للإسكان. لايحق للمشتري تغيير استخدام الوحدة السكنية فهي مخصصة للاستخدام السكني فقط وليس التجاري. لا يجوز للمتقدم أو أحد من أفراد الأسرة أن يكون استفاد بوحدة سكنية تابعة لمبادرة التمويل العقاري والصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.

كراسة شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

فيما يلي نعرض لحضراتكم تفاصيل كراسة الشروط التي يجب الالتزام بها ليتم الموافقة على قبول الاستمارة عند حجز وحدات الاسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

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