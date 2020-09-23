صور.. جلسة مباحثات مصرية أردنية للتأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية

وأوضح المستشار أحمد حافظ، خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أن الجلسة تضمنت التأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية استنادًا لمُقررات الشرعية الدولية.

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