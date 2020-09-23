البعثة الطبية المصرية فى السودان أجرت كشفا لأكثر من 16 ألف حالة

وتنتشر البعثة فى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وهى مقسمة إلى عدة فرق، تنتشر فى مناطق شرق النيل، الخرطوم، بعد أن أنهت عملها فى مراكز طبية ومعسكرات إيواء فى شمال وجنوب الخرطوم.

وتضم البعثة أطباء متخصصين فى طب الأطفال والباطنة والرمد، إضافة إلى مسعفين وخبراء فى مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى عدة فرق.

وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى السودان، إنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبى يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التى تستخدم فى الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السودانى.

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وأوضح سليمان أن عدد الحالات التى أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها، حتى مساء أمس، بلغ 16 ألفا و134 حالة، منها 7620 باطنة و7069 حالة أطفال، و1445 رمد.

وأوضح أن الفريق الوقائى لمكافحة ناقلات الأمراض قام بمسح وتطهير نحو 747 ألفا و555 مترا مربعا، فى المناطق التى شملها نطاق عمله.