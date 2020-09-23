استشهاد ضابطين وفرد شرطة إثر تصديهم لمحاولة هروب محكوم عليهم بالإعدام في سجن طرة

أكد مصدر أمني محاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم حيث تصدت لهم قوة التأمين.

وأسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم «السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .