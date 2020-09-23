عضو القومى للمرأة: الرئيس ترجم اهتمامه وتقديره للمرأة بتمكينها فى كل المجالات

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالمرأة وفى كل المناسبات يتحين الفرص للحديث عن المرأة تقديرا منه لها، ولذلك تحدث عن أوضاع المرأة المصرية في كلمته أمام الأمم المتحدة أمس .

وأضافت "يحيى" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن الرئيس يترجم اهتمامه بالمرأة وتقديره لها من خلال تمكينها فى كافة المجالات .

وأشارت "عضو المجلس القومى للمرأة" إلى أن تمكين المرأة فى المجال السياسى هو الأبرز أمام العالم؛ فقد استطاعت المرأة المصرية أن تتبوأ أرفع المناصب الدولية والعالمية بفضل دعم القيادة السياسية .

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وأوضحت أن المرأة حصلت على العديد من المناصب فى المجالات المختلفة ومنها الكوتة فى البرلمان 25%، وأصبح لدينا وزيرات فى وزارات مهمة أثبتن كفاءة، وهناك محافظات ونائبات لمحافظين وسيدات فى القضاء وفى النيابة الإدارية ومستشارة للرئيس للأمن القومى.

ونوهت باهتمام الرئيس بصحة المرأة المصرية من خلال العديد من المبادرات مثل حملة "صحة المرأة"و"الكشف المبكر على سرطان الثدى" وحملة "100مليون صحة" بالإضافة لاهتمامه بالغارمات والمرأة المعيلة.

وأوضحت عضو القومى للمرأة أنه قام بتمكينها اجتماعيا من خلال توفير دعم لها لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير معاملاتها مع البنوك.