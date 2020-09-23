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البعثة الطبية المصرية في السودان تجري 16 ألف كشف

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أجرت البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السودان، الكشف الطبي لـ 16 ألفا و 134 سودانيا، في المواقع التي انتشرت فيها على أطراف العاصمة القومية.

وتنتشر البعثة في المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وهى مقسمة إلى عدة فرق، تنتشرت في مناطق في منطقة شرق النيل، في الخرطوم، بعد أن أنهت عملها في مراكز طبية ومعسكرات إيواء في شمال وجنوب الخرطوم.

وتضم البعثة أطباء متخصصين في طب الأطفال والباطنة والرمد، إضافة إلى مسعفين وخبراء في مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى عدة فرق.

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وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان، إنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبي يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التي تستخدم في الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأوضح سليمان أن عدد الحالات التي أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها، حتى مساء أمس، بلغ 16 ألفا و 134 حالة، منها 7620 باطنة و 7069 حالة أطفال، و 1445 رمد.

وأوضح أن الفريق الوقائي لمكافحة ناقلات الأمراض قام بمسح وتطهير نحو 747 ألفا و555 مترا مربعا، في المناطق التي شملها نطاق عمله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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