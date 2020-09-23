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سامح شكري يصل عمّان للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الرُباعي حول تطورات القضية الفلسطينية

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وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية، ⁧‫عمّان؛‬⁩ للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الرُباعي حول تطورات القضية الفلسطينية، وفرص الدفع قُدمًا بجهود السلام في الشرق الأوسط.

أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجنماعى "تويتر".

وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت فى بيان لها فى وقت سابق اليوم، أن الاجتماع الوزاري الرباعي الذى- يضم كلا من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا-سيركز على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. 

وأضاف البيان أن الوزير شكري سيجري خلال زيارته لعمان ، عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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