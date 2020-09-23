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وصرح مصدر أمنى لـ"دوت الخليج"، بأن قوات الأمن تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة صباح اليوم.
وتصدت قوة التأمين للهاربين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة، وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسى، ومديح رمضان حسن علاء الدين.
كما أسفر التصدى الناجح، عن استشهاد كل من العقيد عمرو عبد المنعم، والرائد محمد عفت، وأمين الشرطة عبدالحميد محمد.
يذكر أن الرائد محمد عفت القاضى ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة، خريج كلية الشرطة دفعة 2007.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ننشر صور الرائد محمد عفت أحد شهداء التصدى لمحاولة هروب مساجين بطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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