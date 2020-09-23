حافظ أبو سعدة: كلمة السيسي للأمم المتحدة سلطت الضوء على أهم القضايا المحلية والإقليمية

وفيما يخص الشأن الإقليمي تناول الرئيس الاوضاع في لبيبا واليمن وأكد علي ضرورة الحل الذي يوقف نزيف الدم ووقف التدخل الخارجي في شؤن الشعبين اليمني والليبي.

وشدد الرئيس علي مخاطر الارهاب وضرورة تصدي المجتمع الدولي للدول الراعية للإرهاب سواء الذين يوفرون ملاذات للإرهاب او الذين يحتضنون منصات إعلامية تحرض علي الارهاب او الذين يقدمون الدعم اللوجستي وتدريب الارهابيين ومدهم بالسلاح لتنفيذ عملياتهم الارهابية وهما يشير لدور قطر وتركيا بشكل واضح. تناول الرئيس مطالب أفريقيا بإصلاح المؤسسة الأممية وتوسيع مجلس الأمن سواء الدول دائمة العضوية أو العضوية غير الدائمة لتمثيل افريقيا تمثيلا عادلا. وأكد الرئيس بشكل واضح علي أهمية تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بتأكيد حق اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كلمة الرئيس كانت شاملة تعبر على أهم قضايا الدولة المصرية وهموم الأمة المصرية بشأن المياه وأزمة سد النهضة الإثيوبي وحق مصر في المياه وهو حق غير قابل للأنقاض وأن مصر تصر على اتفاق شامل في إدارة وتشغيل السد بما يحافظ على حقوق دول المصب مصر والسودان.

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