القومى للمرأة ينعى شهداء الشرطة بسجن طرة

نعى المجلس القومى للمرأة ببالغ الحزن والأسى، شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا اليوم خلال تصديهم لـ4 مساجين محكوم عليهم بالاعدام حاولوا الهرب من سجن طرة، حيث استشهد على إثره ضابطين وفرد شرطة.
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