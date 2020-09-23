حمزة: مشروعات للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان خلال الفترة القادمة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها وفرة فى مصادر الطاقة الشمسية والرياح، موضحا أن الدول الأوروبية ترغب فى أن تحصل على تلك الطاقة من مصادرها.





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