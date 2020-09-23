رئيس هيئة الدواء: نعمل على تطوير السياسات التسعيرية

ترأس تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع الدورى لممثلى صناعة الدواء، وذلك بمقر هيئة الدواء بالعجوزة، وبحضور القيادات التنفيذية للهيئة، و كبار رؤساء الشركات الوطنية والعالمية العاملة فى مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية.





وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، وفقا لبيان صحفى نشر على صفحة مجلس الوزراء، حرص الهيئة على دورية عقد تلك اللقاءات بشكل شهرى، وذلك بهدف إرساء سياسات عملية لمشاركة القطاع الخاص فى صنع السياسات العامة الخاصة بتنظيم آليات عمل صناعة الدواء المصرية، كذلك إطلاع ممثلى الصناعة على آخر المستجدات والقرارات التى تتخذها الهيئة تجاه قضايا الدواء المهمة، بالإضافة إلى عرض مبادرات تطوير المنظومة الدوائية على ممثلى الصناعة والاستماع للرؤى والأطروحات التى يقدمونها كبدائل متنوعة لإثراء عملية صنع القرار.

كما طرح رؤية هيئة الدواء لأولويات المرحلة المقبلة، والتى تتمثل فى مواجهة أبرز التحديات المرتبطة بصناعة الدواء من أجل دفع عجلة التصدير والاستثمار، وذلك من خلال استكمال إجراءات تطوير منظومة الخدمات المميكنة بالهيئة، تعميق آليات التواصل الفعال مع الشركات، والتى أقرتها الهيئة من خلال التقاء مسؤوليها بممثلى الشركات أسبوعيا لبحث المعوقات التى تواجههم.

وأكد عصام، على أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات التسعيرية للدواء ووضع آليات عمل أكثر مرونة لتسجيل الأدوية.

وناشد الشركات بضرورة تطبيق نظم جودة الإدارة quality management system والعمل على اعتماد معامل التحاليل الخاصة بالشركات وفق نظم الاعتماد العالمية، كخطوة لإعتمادها من هيئة الدواء المصرية.

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ومن جانبه أكد الدكتور على الغمراوى، مستشار هيئة الدواء للاستثمار والمتحدث الرسمى، حرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركاء صناعة الدواء، من خلال الاجتماعات الدورية بما يسهم فى توحيد الرؤى من أجل النهوض بصناعة الدواء فى مصر.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات دعم صناعة الدواء بمصر طبقاً للمعايير الدولية.