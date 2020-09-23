داليا زيادة: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة أكد على دور مصر القيادي

وأضافت زيادة في تصريح لـ" دوت الخليج": "أن أهم نقطتين في خطاب الرئيس السيسي كان تأكيده أولًا على أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين، وضرورة تفهم المجتمع الدولي لموقف مصر المدافع عن حقوقها في هذا النهر، رغم تعنت أثيوبيا، وهو بذلك وضع المسؤولين في أثيوبيا أمام مسؤولياتهم للحفاظ على حياة عشرات الملايين من البشر، ممن يعيشون من خيرات هذا النيل، وهو كما قال الرئيس السيسي ليس حكرًا على أحد.
وأشارت إلى أن النقطة الثانية، التي تناولها الرئيس بوضوح شديد، هي إدنة الأطماع الاستعمارية لتركيا في ليبيا، وتواجدها العسكري الذي أجج الصراع هناك، وما زال يشكل خطرًا واضحًا على أي حل سياسي داخل ليبيا بما يهدد باستمرار الحرب الأهلية والاقتتال، الذي يشكل بدوره خطرا مباشرا على الأمن القومي المصري، حيث أعلن الرئيس صراحةً أن أي تجاوز للخط الأحمر “سرت-الجفرة” الذي سبق وأعلنته مصر، من جانب تركيا، سوف تتصدى له مصر.
وأضافت أن هذا الإعلان من جانب الرئيس السيسي لموقف مصر الواضح تمامًا بشأن ليبيا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكسب مصر تلقائيًا شرعية دولية للتدخل في ليبيا والتصدي لتحركات تركيا الاستعمارية، إلى جانب الشرعية المحلية التي سبق واكتسبتها مصر من موافقة القبائل والبرلمان الليبي على وقوف مصر بجانب ليبيا في هذه المحنة، والتدخل لحماية الأشقاء هناك لو لزم الأمر.
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