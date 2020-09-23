- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل بالصور”ماذا يحدث في سجن طره” استشهاد عقيد ورائد وأمين شرطة ومقتل 4 محكوم عليهم بالإعدام وفتح تحقيقات موسعة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بعد حادث سجن طره منذ قليل، أجرت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في الواقعة، وخاصةً بعد استشهاد ضابطين أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة رائد، كما استشهد أمين شرطة بالواقعة، وتم مقتل 4 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام.
سجن طره” استشهاد عقيد ورائد وأمين شرطة ومقتل 4 محكوم عليهم بالإعدام
ووفق تصريحات أمنية فإن محاولة هروب أربع سجناء وراء الحادث، أدت إلى مقتل السجناء الأربعة، وتصدت لها قوات الأمن، مما أدى إلى استشهاد 3 أفراد شرطة.
كما ستمع فريق التحقيق في حادث سجن طره إلى النزلاء وعدد من أفراد الشرطة، وأدى الحادث إلى استشهاد كل من:
1- الرائد محمد عفت.
2- العقيد عمرو عبد المنعم.
3- أمين شرطة عبد الحميد محمد.
اقرأ أيضاً:
كما أن السجناء الأربعة الذين تم قتلهم أثناء محاولة الهرب هم:
1- السيد السيد عطا محمد.
2- عمار الشحات محمد السيد.
3- حسن زكريا معتمد مرسي.
4- مديح رمضان حسن علاء الدين.
كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة وإخطار النيابة العامة بالواقعو لتولي التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل بالصور”ماذا يحدث في سجن طره” استشهاد عقيد ورائد وأمين شرطة ومقتل 4 محكوم عليهم بالإعدام وفتح تحقيقات موسعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.