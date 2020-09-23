الأوقاف تنهى خدمة 3 أئمة بالدقهلية بناء على أحكام قضائية

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن القرار جاء طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وبناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، وهم كل من: 1- هانى السيد معوض محمد عبد العال إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية. 2- محسن محمد أحمد عبيد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية. 3-سامى عبد الواحد على محمد مفتش مساجد بأوقاف الدقهلية. Advertisements وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أى منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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