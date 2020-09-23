حزب الحرية المصرى ينعى شهداء الشرطة بسجن طرة

وتقدم الحزب، فى بيان صحفى، بخالص التعازى لأسر الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وصرح مصدر أمنى، بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم.

وأضاف المصدر، أن قوة التأمين تصدت للهاربين مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.. وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسى، ومديح رمضان حسن علاء الدين.