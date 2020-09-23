شكرى ونظيره الأردنى: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

وذكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى استقبل اليوم الأربعاء وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، الذى وصل عمان اليوم للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الرباعى الذى تستضيفه المملكة بمشاركة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، وبمشاركة مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط سوزانا تيرستيل، لبحث تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، وسبل تفعيل الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.
وشدد الوزيران، خلال لقائهما، على مركزية القضية الفلسطينية.
وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون فى جميع المجالات وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثانى وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما أكدا الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون فى شتى المجالات.
كما ناقش الصفدى وشكرى سبل البناء على مخرجات اجتماع القادة "الثالث" فى إطار آلية التنسيق الثلاثى الأردنية العراقية المصرية الذى عُقد فى عمَان بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2020، والآليات التنفيذية المستهدفة ترجمة رؤى قادة الدول الثلاث وفق البيان المشترك الصادر عن الاجتماع.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية بما يكرس الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور إزاءها.
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