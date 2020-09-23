فيديوجراف.. كارت الكهرباء الجديد أداة متطورة لكشف سرقة التيار

تسلمت لجان التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع بالشركة القابضة للكهرباء، كارت اختبار الفصل والتوصيل، الذى يعمل من خلال وضعه بالعداد لفصل التيار الكهربائى عن الوحدة وفى حالة عدم فصل التيار يثبت أن هناك سرقة.





وفى الفيديوجراف التالى يرصد دوت الخليج أبرز المعلومات عن كارت الكهرباء الجديد. وتطبق عقوبات تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه فى حال ثبوت السرقة، خصوصا بعدما وصل عدد التقديم على العدادات مسبوقة الدفع إلى 9 ملايين و500 ألف.

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