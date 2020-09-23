الإثنين.. بدء التنسيق بكليات الأزهر بالقاهرة والأقاليم

وقررت الجامعة إضافة معهد نُظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسى الحالى، ومعهد معاونى القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعب الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام أيضًا.
وتقرر افتتاح المعهد بكليات الشريعة والقانون فى القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط، إضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، فضلا عن إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام.
ووافقت الجامعة على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2 % لطلاب محافظة شمال سيناء الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام شريطة أن يكون مقيمًا بها إقامة فعلية.
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