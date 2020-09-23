وتابع قائلا، "دائما لابد أن نشجع الجميع علي الأمور الطيبة التي يقدمها أبنائنا مثل ما فعلنا مع ابننا الذي حصل علي الدكتوراه في علم الألحان القبطية واتمني أن نرى نماذج متعددة في مثل هذه التجارب".
وقال البابا تواضروس الثاني "عندما نتامل في الصليب نجد التأملات لا تنتهي فالصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة وهي ذو ثقل في حياة الانسان ، ودائما نتعلم في الرياضيات أن الخط المستقيم هو اعظم شيء ندرسه لأن طريق الانسان من الأرض للسماء لا يشوبه التواءات؛ بل تحتاج فقط خط مستقيم".
ونوه إلى أن الصليب هو بمثابه رسالة؛ لكي يسير الإنسان باستقامة، ولا تنسوا أن المسيحية في اول وجودها، كانت يطلق على المسيحيين "أتباع الطريق"، فالطريق معناه هنا "الاستقامة".
واستطرد قائلا، إن الاستقامة هي :أن تقول ما تفعل، وألا يكون الإنسان بوجهين"، وكلمة "ارثوذكسية" معناها الاستقامة والاعتدال، وعلينا ونحن نحتفل بعيد الصليب أن نكون معتدلين دائما وابدا .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البابا تواضروس: تدشين استوديو صوتي للألحان والموسيقى في معهد الدراسات القبطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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