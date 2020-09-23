بداية الخريف.. لجان فى المحافظات لمواجهة تقلبات الطقس وأخطار الأمطار والسيول

مع بداية فصل الخريف جغرافيا، تم رفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات ،خلال هذا الفصل وفصل الشتاء .

واكدت وزارة التنمية المحلية انه تم تشكيل 4 لجات في جهات مختلفة من المحافظات والوزارة لمواجهة التقلبات الجوية خلال هذا الفصل ،حيث انه تم تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدي جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات ،و تم تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة ، وإعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة .

واوضحت الوزارة انه تم تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة و تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الري ) للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول ( مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار ) والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظرًا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها .

ولفتت الى انه تم توجية المحافظات للتنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى .

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة توعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والاجراءات المطلوب اتخاذها فى حالة أى طوارئ .