نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم صندوق التكافل.. ننشر أهم قرارات مجلس نقابة الأطباء البيطريين اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، الجلسة العادية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر والثانية للمجلس الجديد.

و أوضح الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين، أن أهم القرارات التى تم اتخاذها اليوم بعد جلسة امتدت لأكثر من سبع ساعات، اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقا، بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية فى شأن الدعم المالى للزملاء اعضاء النقابة.

و صرح "سليم" أنه تم عرض أخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة، حتى يتسنى له صرف مستحقات السادة الزملاء المحالين للمعاش، وتم عرض خطط مقررى اللجان المختلفة بالنقابة واقرارها من قبل المجلس.

