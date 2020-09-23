“أسبوع وتنتهي المهلة” 3 سنياريوهات للممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء وحملات إزالة بجميع المحافظات من 1 أكتوبر

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محمد سياف - ابو ظبي - لم يتبقى سبعة أيام على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، وكانت الحكومة قد حددت 30 سبتمبر كآخر موعد للتصالح، وأكدت على عدم التمديد مرة أخرى، كما الذي لم يدفع جدية التصالح لكنه قدم طلب، سيتساوى مع الممتنع عن التصالح بشكل كامل.

3 سنياريوهات للممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء

وبعد انتهاء المهلة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة وأن الحكومة قد قدمت جميع التسهيلات اللازمة من تخفيضات مبالغ جدية التصالح، وكان آخرها إقرار الحد الأدنى للتصالح بجميع القرى والنجوع على مستوى الجمهورية وهو 50 جنيه للمتر.

وعقب انتهاء المهلة المحدد لـ التصالح في مخالفات البناء هناك عدة وسائل للتعامل مع الممتنعين عن تقديم طلبات لتصالح أو دفع مبالغ لجدية، وجاءت هذه الوسائل على النحو التالي.

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أولاً| ووفق مجلس الوزراء هدم جميع المخالفات بدايةً من 1 أكتوبر وإعداد حملات إزالة على مستوى الجمهورية للتنفيذ.

ثانياً| حال تعذر الهدم سوف يتم فصل جميع المرافق عن المباني المخالفة.

ثالثاً| الحجز الإداري حال وجود عائق لتنفيذ البندين السابقين.

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