السفير المصرى لدى صوفيا يلتقى نائبة رئيس الوزراء للسياسات الاقتصادية

وأكد الجانبان - وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية - على طبيعة العلاقات المُتنامية والمُتميزة بين البلدین، لاسيما على صعيد قطاع السياحة باعتباره رافداً حيوياً للاقتصاد الوطنى فى الدولتين.

كما تم التطرق إلى خطوات الإعداد لعقد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، والأولوية التى توليها القيادة السياسية فى مصر وبلغاريا لتطوير وتعميق التعاون لخدمة جهود التنمية.

وقدم السفير عمارة شرحاً لمختلف محاور استراتيجية مصر لاستئناف الحركة السياحية الخارجية، الأمر الذى أشادت به نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة، وأعربت عن متابعة وزارتها للإجراءات والسياسات المصرية التى تُمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه.

كما أكدت تقديرها للزخم الذى شهده التعاون السياحى خلال الفترة الماضية، وتطلعها للبناء على ذلك التعاون خلال الفترة المُقبلة لزيادة معدلات التبادل السياحى بين البلدين.

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ورحبت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة بفكرة تنظيم اجتماع لممثلى الشركات السياحية البلغارية التى تُنظم برامج سياحية لمصر، للتعرف على المعوقات التى تتعرض لها وكيفية تذليلها.

كما ذكرت أن وزارتها تعمل حالياً على فكرة التسويق السياحى التخصصى "Niche Marketing” فى عدد من الأسواق المُصدرة للسياحة إلى بلغاريا، وتسعى إلى تقديم البلاد كمقصد على مدار الفصول الأربعة.