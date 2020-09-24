الارشيف / أخبار مصرية

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
هدد الإرهابي يحيى موسى المقيم في تركيا والمخطط لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق ، الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتي بقناة دوت الخليج.

وكتب الإرهابي على صفحته رسالته التحريضية وقال فيها : " بلاش تحريض عالناس محدش عارف بكرة في ايه وانت موقفك صعب"، وأشار في رسالته إلى الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي.

ويقيم الإرهابي يحيى موسى في تركيا ضمن الإرهابيين الفارين من العدالة في مصر، ويعد أحد مخططي جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائ العام الأسبق.

وتؤوي تركيا الجماعات الإرهابية وتفتح منافذ إعلامية للإرهابيين الناطقين باللهجة المصرية من عملاء تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية فضلا عن عدد من الجماعات الإرهابية الأخرى والتي ارتبط اسمها بجرائم في سوريا وليبيا والعراق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا