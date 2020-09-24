موجز السوشيال ميديا| أحمد الفيشاوي يشعل الخلاف مع محمد رمضان من داخل استديو.. وكهربا يتصدر تويتر

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد احرازه الهدف الثاني للنادي الاهلي في شباك نادي fc مصر

احتفل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حاكم المملكة العربية السعودية باليوم الوطني ال 90 للمملكة العربية السعودية.

نشر الفنان احمد الفيشاوي محموعة من الصور له من داخل استوديو لتسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهم الاخير.

نشر الفنان احمد الفيشاوي محموعة من الصور له من داخل استوديو لتسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهم الاخير.