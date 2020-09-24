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موجز السوشيال ميديا| أحمد الفيشاوي يشعل الخلاف مع محمد رمضان من داخل استديو.. وكهربا يتصدر تويتر

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نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد احرازه الهدف الثاني للنادي الاهلي في شباك نادي fc مصر

احتفل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حاكم المملكة العربية باليوم الوطني ال 90 للمملكة العربية السعودية. 

نشر الفنان احمد الفيشاوي محموعة من الصور له من داخل استوديو لتسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهم الاخير. 

نشر الفنان احمد الفيشاوي محموعة من الصور له من داخل استوديو لتسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهم الاخير. 

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كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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