أقرأ أيضا ..
المسرحية من بطولة الفنانة رانيا رأفت والفنان أسامة شاكر وجرجس فوزي ڤيبرونيا أشرف، والأطفال (مريم عزيز - فادي عاطف)وتأليف وإخراج جورج أنور.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت عودة الأنشطة والاجتماعات بنسبة حضور ٥٠ ٪ بعد غلق تام لكافة الأنشطة والخدمات بسبب جائحة كورونا.
ويطلق فريق "مارتى مريم" على أنفسهم "عشاق تراب المسرح" وأنهم دائما يبحثون عن الفكرة التى يستطيعون من خلالها أن تحول إلى نص مسرحي ليخدم تلك الفكرة بكل احاسيسه ووجدانه وطاقاته وافكاره وتخيلاته ليضع لها رؤية اخراجية حتى تخرج إلى النور.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فريق «مارتي مريم» يستعد لتقديم عرض «الحدوتة إياها» على مسرح الأنبا رويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.