طمأن المصريين.. نصر علام: الرئيس أكد عدم سماح مصر بإطالة أمد مفاوضات سد النهضة

قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، إن حديث الرئيس عن سد النهضة أمام الأمم المتحدة؛ يوضح أن مصر لن تسمح بإطالة أمد المفاوضات حتى تأخذ أثيوبيا فرصة ثانية وتقوم بملء السد، كما فعلت في الملء الأول له.

وأضاف "علام" فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أن فى حديث الرئيس، رسائل قوية للاتحاد الإفريقى وللمجتمع الدولي، ولطمأنة الشعب المصري حول هذه القضية الهامة.

وأشار إلى أن الرئيس قال "إن سبيلنا الوحيد هو المفاوضات"، لافتا إلى أنه ينقصنا أن نعرف الخطوة القادمة، والذى يستطيع ان يعلن ذلك، وزارة الخارجية.

ونوه "وزير الرى السابق إلى أن الاتجاه لمجلس الأمن، هو الخطوة المقبلة لمصر من وجهة نظره؛ لأن إثيوبيا لم تترك مجالا للمفاوضات، ويمكن لمجلس الأمن أن يحول القضية إلى محكمة العدل الدولية.