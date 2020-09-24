مصطفى الفقى : العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

قال مصطفى الفقى، المفكر السياسى رئيس مكتبة الإسكندرية، إن هناك علاقة قوية تقليدية بين مصر والسعودية تاريخيا، وباستثناء فترتى محمد على وجمال عبد الناصر، لم تحدث مواجهات بين البلدين أبدا.





وأضاف، فى حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بى سى مصر"، الأربعاء: هناك مصاهرات وعلاقات إنسانية ودعم، ولا ننسى بعد 3 يوليو، موقف الملك عبد الله -رحمه الله -، وقف موقفا شديدا فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وثورة المصريين فى 30 يونيو، ووزير الخارجية السعودى، غير العادى فى تاريخ المنطقة، سعود الفيصل، عليه رحمة الله".

وأوضح "الفقى" أن "العلاقات المصرية - السعودية من الركائز الأساسية، لأن المملكة القوة الاقتصادية الأكبر فى المنطقة، ومصر الأقوى سياسا فى المنطقة، وإذا كانت العلاقات بينهما طيبة استطاعا أن يخترقا الكثير من الحواجز وأن يمضيا على طريق أفضل فى المستقبل العربى".

وقال المفكر السياسى، رئيس مكتبة الإسكندرية، "قد تحدث بعض السحب فى العلاقات ولا يوجد شيء صاف دائم فى الدنيا"، مؤكدا أن العلاقات بين مصر ودول الخليج كلها طيبة، باستثناء قطر فهى قضية أخرى، قائلا "قطر تغرد خارج السرب وشافت سكة تانية خالص".