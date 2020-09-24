طقس الخميس: لطيف فى القاهرة شديد الحرارة جنوبا .. واضطراب الملاحة البحرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى، مع شبورة مائية صباحا، وتكون الرياح معتدلة. وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، لكن تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة على بعض المناطق.

فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، لكن تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

وحالة الطقس ليلا، تكون لطيفة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 24

وادى النطرون 31 23

طنطا 31 23

شبين الكوم 31 23

دمنهور 30 24

بلطيم 29 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 33 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 33 26

نخل 32 20

نويبع 35 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 33 24

بنى سويف 33 24

المنيا 34 24

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 40 28

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 39 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28