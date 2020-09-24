طقس اليوم.. معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون طقس حارا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

وحالة الطقس ليلا، فهو لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

الاسكندرية 29 24

وادى النطرون 31 23

طنطا 31 23

شبين الكوم 31 23

دمنهور 30 24

بلطيم 29 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 33 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 31 24

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راس سدر 33 26

نخل 32 20

نويبع 35 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 33 24

بنى سويف 33 24

المنيا 34 24

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 29

إدفو 40 29

أبوسمبل 40 28

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 39 26

أبورماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربه 35 28