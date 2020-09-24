الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى في القاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وعلى جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غرباً وتكون مثيرة للرمال والأتربة. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء . وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.

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