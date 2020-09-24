حدث ليلا.. القضاء الإسباني يلاحق المقاول الهارب محمد علي.. كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بقتل وحرق مسئول قرب المنطقة المتنازع ع...

كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنان أحمد عز، عن تطورات جديدة في قضية التعدى بالضرب على موكله من جانب شقيقة الفنانة زينة.

سلطت العديد من الصحف الإسبانية، على مدار الأيام الماضية، الضوء على التهم الموجهة إلى المقاول الهارب محمد علي في إسبانيا، من وكالة الدولة الإسبانية لإدارة الإيرادات AEAT، ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية UDEF، وعلى رأسها التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والنصب والاحتيال.