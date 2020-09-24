قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا -...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين مصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكملية لتحديث خط – طنطا – المنصورة – دمياط الموقع فى القاهرة بتاريخ 5 فبراير ٢٠٢٠. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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